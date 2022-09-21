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الأربعاء، 21-09-2022 01:54 م

وزير الدولة لشؤون الإعلام يلتقي رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام في مصر

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الوكيل الإخباري- التقى وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول في القاهرة مساء أمس الثلاثاء، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية كرم جبر، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة العادية الثانية والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب التي ستبدأ أعمالها اليوم.

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وأكد الشبول خلال اللقاء عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، والتي تحظى برعاية كريمة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما ينعكس على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.


وأشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى توجيهات جلالة الملك التي تؤكد دوماً على أولوية مصر الشقيقة بالنسبة للأردن في مختلف القضايا والملفات، لافتاً إلى أن الأشقاء المصريين يحظون بالتقدير في المجتمع الأردني الذي يحتضن مئات الآلاف منهم.


وأشاد الشبول بمستوى التعاون والتنسيق بين وسائل الإعلام في البلدين الشقيقين، وبالدور المهم الذي تبذله في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم القضايا ذات الأولوية، مؤكداً أهمية ذلك في تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين من جهة ودعم مواقفهما تجاه مختلف القضايا من جهة أخرى.


وأكَّد أهمية بلورة جهد عربي في التَّفاوض مع شركات التَّواصل الاجتماعي العالميَّة، من حيث مضامين النَّشر أو فائت الربح لوسائل الإعلام، بالإضافة إلى محاربة (الثَّالوث الخطير) المتمثل بخطاب الكراهية، وانتهاك الخصوصيَّة، والأخبار الكاذبة أو المزيَّفة.

 




 

 


 

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