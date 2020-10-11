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الأحد، 11-10-2020 02:43 م

تحويل المبلغ عبر محفظة بنكية خاصة

تظلم دعم الخبز حتى نهاية الشهر الحالي

دعم


الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي ، باسم صندوق المعونة الوطنية ، ناجح صوالحة ، أن  باب "التظلمات" مفتوح أمام جميع الأسر غير المستحقة لدعم الخبز ، حتى نهاية شهر الحالي - شهر (10) -.

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"ويتم التواصل مع المواطنين ، لإعلامهم بحصولهم على دعم الخبز، بعد دراسة "تظلمه "، وإعلامه بتحويل المبلغ المُستحق في المحفظة البنكية الخاصة"، وفق صوالحة .


وكانت "المعونة الوطنية "، أوضحت في وقت سابق،  أن "التظلّمات" التي يتم تقديمها من قبل المواطنين ، الذين لم يحصلوا على دعم الخبز ، يتم دراستها بشكل أسبوعي، وأوضحت أنّ هنالك عائلات حصلت على الدعم بعد تقديمها التظلّم ، حيث أنها استوفت للشروط .

 

للدخول إلى رابط التظلم أنقر هنا 

 

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