تظلم دعم الخبز حتى نهاية الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي ، باسم صندوق المعونة الوطنية ، ناجح صوالحة ، أن باب "التظلمات" مفتوح أمام جميع الأسر غير المستحقة لدعم الخبز ، حتى نهاية شهر الحالي - شهر (10) -.



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"ويتم التواصل مع المواطنين ، لإعلامهم بحصولهم على دعم الخبز، بعد دراسة "تظلمه "، وإعلامه بتحويل المبلغ المُستحق في المحفظة البنكية الخاصة"، وفق صوالحة .



وكانت "المعونة الوطنية "، أوضحت في وقت سابق، أن "التظلّمات" التي يتم تقديمها من قبل المواطنين ، الذين لم يحصلوا على دعم الخبز ، يتم دراستها بشكل أسبوعي، وأوضحت أنّ هنالك عائلات حصلت على الدعم بعد تقديمها التظلّم ، حيث أنها استوفت للشروط .



للدخول إلى رابط التظلم أنقر هنا

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