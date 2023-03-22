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الأربعاء، 22-03-2023 01:49 م

تعاون بين الطاقة وآل البيت في مجال المصادر الطبيعية

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الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع جامعة آل البيت اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأبحاث والدراسات الجيولوجية المتعلقة بالمصادر الطبيعية والتخطيط وصياغة المقترحات العلمية والبحثية.

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ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ورئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور.


واكد الوزير الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع على العلاقة التكاملية بين المؤسسات الرسمية والجامعات الأردنية واهمية توظيف مذكرة التفاهم الموقعة اليوم في إطار هذه العلاقة للوصول الى نتائج ايجابية تسهم في مواجهة تحدي الطاقة في المملكة. 


وقال إن مذكرة التفاهم مع جامعة آل البيت تأتي في إطار اهتمام الوزارة بقطاع الثروات المعدنية لتعزيز دوره في الناتج المحلي الإجمالي بالاعتماد على مخزون المملكة من هذه الثروات في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.


وأكد أهمية المذكرة في تنفيذ البرامج والمشاريع البحثية والدراسات الجيولوجية وتنفيذ برامج التدريب وتطوير القدرات العلمية للعاملين في الوزارة والمختصين بجامعة آل البيت وتبادل الخبرات فيما بينهم.

 




 

 


 

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