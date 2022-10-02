الأحد 02-10-2022
الوكيل الاخباري

مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشاريع أنظمة

تفاصيل ثالث جلسات صُلح عمّان بقضية انهيار بناية اللويبدة

التربية: انفاق أكثر من 20 مليون دينار لتدريب المعلمين

700 دينار كلفة علاج كل حالة عقر كلب ضال تتحملها وزارة الصحة

توصية برفع عمولة وكالات وموزعي الغاز من 90 قرشاً إلى 1.10 دينار

الكويت.. قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف الأعمال

وزارة العمل تؤكد ان عطلة السبت القادم تشمل القطاع الخاص

الخارجية: تواصلنا مع الأردنيين بأميركا للإطمئنان عليهم بسبب "إيان"

تعديلات الضمان: احتساب متوسط راتب التقاعد لمن لديه أقل من 120 اشتراكاً

تعطيل الدوام السبت المقبل احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف

الأحد، 02-10-2022 12:34 م

تعديلات الضمان: احتساب متوسط راتب التقاعد لمن لديه أقل من 120 اشتراكاً

72a605f1-943e-446f-8901-95f0af645539


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -  أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن احتساب متوسط الراتب التقاعدي وفقا للتعديلات المقترحة الجديدة يكون لمن لديه أقل من ١٢٠ اشتراكاً على عدد سنوات الاشتراك وليس وفقاً لراتب آخر ٥ سنوات كما هو متعارف عليه.

اضافة اعلان


وأوضحت المؤسسة، في ردها على استفسارات متقاعدين، رصدها "الوكيل الإخباري" أنه سيتم رفع سن التقاعد (59) عاما للإناث، و(٦٢ ) عاماً للذكور، وذلك لمن لديهم أقل من ٨٤ اشتراكاً.


وشددت على أنه سيتم إلغاء التقاعد المُبكر لكل شخص يشترك بعد عام 2023. 

ومن المتوقع أن يتم إقرار التعديلات الجديدة على قانون الضمان ويكون العمل نافذاً بها مع بداية العام القادم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
310299703_458857756275935_5412978584632189129_n

مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشاريع أنظمة

413438

تفاصيل ثالث جلسات صُلح عمّان بقضية انهيار بناية اللويبدة

622867e596e52

التربية: انفاق أكثر من 20 مليون دينار لتدريب المعلمين

تعبيرية

700 دينار كلفة علاج كل حالة عقر كلب ضال تتحملها وزارة الصحة

7202225105257393667383

توصية برفع عمولة وكالات وموزعي الغاز من 90 قرشاً إلى 1.10 دينار

Pesticides39

وزارة الزراعة تطلق خدمة أتمتة تسجيل المبيدات

أخبار متعلقة
9202219134148590400537

تعرف على آلية زيادة رواتب متقاعدي الضمان وفقاً للتعديل الجديد - فيديو

62d3eca975ed4

تعديلات الضمان .. تخفيض اشتراكات العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً لـ 13.5% بدلاً من 21.75%

920221716945374543790

الضمان: 90% من المشتركين لن يتأثروا بآلية احتساب الرواتب الجديدة

920221311198681686802

الضمان ينشر أسماء المستشفيات المعتمدة لعلاج اصابات العمل

09728b30-06cc-45b3-b2bb-ec094f9fa05b

الضمان : لا توجه لتمديد برنامج استدامة مستقبلا

FbfgLSHaAAAr3QS

تعديلات الضمان .. إلغاء التقاعد المُبكر عن مشتركين وتحويلهم للشيخوخة - تفاصيل