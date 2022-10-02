تعديلات الضمان: احتساب متوسط راتب التقاعد لمن لديه أقل من 120 اشتراكاً

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن احتساب متوسط الراتب التقاعدي وفقا للتعديلات المقترحة الجديدة يكون لمن لديه أقل من ١٢٠ اشتراكاً على عدد سنوات الاشتراك وليس وفقاً لراتب آخر ٥ سنوات كما هو متعارف عليه.

اضافة اعلان



وأوضحت المؤسسة، في ردها على استفسارات متقاعدين، رصدها "الوكيل الإخباري" أنه سيتم رفع سن التقاعد (59) عاما للإناث، و(٦٢ ) عاماً للذكور، وذلك لمن لديهم أقل من ٨٤ اشتراكاً.



وشددت على أنه سيتم إلغاء التقاعد المُبكر لكل شخص يشترك بعد عام 2023.



ومن المتوقع أن يتم إقرار التعديلات الجديدة على قانون الضمان ويكون العمل نافذاً بها مع بداية العام القادم.

