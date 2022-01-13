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الخميس، 13-01-2022 09:28 ص

تعرف على أسعار الخضار والفواكه الخميس

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2593.042 طن، توزعت على 1578.045 طن خضار، 782.538 طن فواكه، و232.460 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 401.425 طن خضار وفواكه. 

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 50 قرش، بطاطا من 35 إلى 50 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 20 إلى 45 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس:

 


 




 

 


 

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