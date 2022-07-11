تعرّف على أسعار الخضار والفواكه محليا اليوم الاثنين

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين، 1490 طنا، منها 1144 طنا خضار ، 308 طنا فواكه و37 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، جاءت أسعار أبرز الأصناف كالتالي، الباذنجان الأسود العجمي الذي يتراوح سعره بين 7 إلى 15 قرشا، والبصل الناشف بين 15 إلى 25 قرشا، والبطاطا بين 20 إلى 35 قرشا، والبندورة بين 10 إلى 16 قرشا، والجزر بين 20 إلى 30 قرشا، والخيار بين 20 إلى 35 قرشا، والزهرة بين 60 إلى 90 قرشا، والكوسا بين 20 إلى 35 قرشا، والليمون بين 40 إلى 60 قرشا، والبطيخ بين 10 إلى 25 قرشا .

