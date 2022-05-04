تعرّف على أسعار الخضار والفواكه والورقيات في السوق اليوم الاربعاء

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 1952 طنا.

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وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد ومنها، الباذنجان الأسود العجمي الذي يتراوح سعره بين 20 إلى 40 قرشا، والبصل الناشف بين 30 إلى 40 قرشا، والبطاطا بين 40 إلى 75 قرشا، والبندورة بين 10 إلى 20 قرشا، والجزر بين 20 إلى 35 قرشا، والخيار بين 5 إلى 20 قرشا، والزهرة بين 10 إلى 20 قرشا، والكوسا بين 10 إلى 20 قرشا، والليمون بين 80 إلى 120 قرشا، والموز البلدي بين 50 إلى 75 قرشا.



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