الأمانة تتلف 6500 لتر من العصائر الرمضانية

الوكيل الإخباري

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- أتلفت كوادر أمانة عمان التابعة لدائرة الرقابة الصحية والمهنية والأقسام الصحية في مختلف مناطق الأمانة نحو 6500 لتر من العصائر الرمضانية المعروضة على البسطات ومن قبل باعة متجولين في أول ثلاثة أيام من شهر رمضان المبارك.وبين مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية الدكتور خلدون الهوادي أن فرق التفتيش التابعة لها وللأقسام الصحية نفذت 805 زيارات وجولات تفتيشية في مختلف مناطق الأمانة تم خلالها ترحيل 305 بسطات مخالفة لبيع العصائر، وتوجيه 79 إنذار و12 مخالفة لأصحاب البسطات غير الملتزمين بالاشتراطات الصحية.وأشار الهوادي إلى أن الأمانة حددت دوام فرق التفتيش التابعة لها وللأقسام الصحية خلال الشهر الفضيل على ثلاث فترات (صباحية، مسائية، ليلية) بمجموع 59 فريق عمل.