مطالب بتوفير منصة مُوحدة للتخليص على البضائع

الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان مشروع النافذة الوطنية خطوة إصلاحية كبير في دعم تدفق البضائع واختصار الوقت وتقليل الكلفة.

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وقال المهندس الجغبير في تصريح صحافي، ان النافذة الوطنية اختصرت الإجراءات الطويلة للتخليص على البضائع، إذ أنها بذلك تعطي وقتا ومتسعا أكبر لاستيعاب المزيد من البضائع.



ولفت الجغبير خلال لقائه بمدير عام الجمارك اللواء الجمركي جلال القضاة في مكتبه الى ان النافذة الوطنية وما يترافق معها من اختصار للوقت والكلف والمعاملات الورقية يساهم بشكل فعال في زيادة تنافسية القطاعات الاقتصاديّة بشكل عام.



وشدد على ان القطاع الصناعي ينادي مُنذ فترات طويلة بضرورة إيجاد منصة موحدة للتخليص على البضائع للحفاظ على وتيرة الاستيراد والتصدير بذات المستوى.



ويشار الى ‎ مبدأ عمل النافذة الوطنيّة للتجارة يقوم على إعادة هندسة إجراءات الجمارك والدوائر الاخرى واللوجستيات بشكل يحقق إجراءات تخليص و تصدير للبضائع بشكل فعال، وتمس كل محور من محاور زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني من حيث: تخفيض زمن الإفراج، تقليل عدد الوثائق، تخفيض كلفة الاستيراد و زيادة تنافسية ميناء العقبة.



وتهدف النافذة الوطنية إلى أن تكون منصة وطنية إلكترونية متكاملة للتجارة والنقل تواكب التطور العالمي في مفاهيم التجارة لتسهيل حركة التجارة الدولية الآمنة.