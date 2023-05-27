تعرف على الفعاليات التي سترافق الزفاف الملكي الذي ينتظره الأردنيون

الوكيل الإخباري- يترقب الأردنيون انطلاق فعاليات عقد قران سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة آل سيف، في 1 حزيران المقبل .

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ومن المقرر ان تقام مراسم عقد القران في قصر زهران العامر ثم ينطلق الموكب الأحمر من قصر زهران إلى قصر الحسينية ، ويسبق الاحتفال عدة فعاليات منها:



عشاء في مضارب بني هاشم

قبل يوم عقد القران، دعا جلالة الملك عبدالله الثاني عدداً من الأردنيين والضيوف العرب لحضور مأدبة عشاء، التي من المقرر إقامتها قبيل حفل الزفاف الملكي، يوم 31 أيار في مضارب بني هاشم في قصر رغدان بالعاصمة عمان.



ويمثّل قصر رغدان العامر أوّلَ صرحٍ هاشمي في عمّان، ووجّه الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، لبناء هذا القصر في عام 1924، ليكون مركزاً للحكم والقيادة، ومقراً للديوان الهاشمي، وبيتاً للأردنيين.



وتضمنت الدعوة شعار التاج الملكي الهاشمي، الذي كتب تحته اسما الحسين ورجوة.



فنانون أردنيون وعرب

ويحيي فنانون أردنيون وعرب حفلا غنائيا بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة آل سيف الاثنين المقبل 29 أيار .

والحفل الغنائي سيقام في ملعب عمّان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، بمشاركة فنانتين أردنيتين هما ديانا كرزون، وزين عوض، ومن الفنانين العرب، راغب علامة، وتامر حسني، وأحمد سعد.



وسيبدأ الحفل في الساعة 8 من مساء 29 أيار.

وسيكون الدخول مجانا. كما تتوافر حافلات نقل مجانية من (عبدون، والجاردنز، ومجمع الجنوب، وحدائق الحسين) إلى الحفل، حيث سيكون التجمع لتحرك الحافلات بين الساعة 5 - 6.30 مساء.



عروض فلكلورية

كما ستقيم وزارة الثقافة، أنشطة مختلفة تتضمن عروضا فلكلورية وفقرات غنائية في الأول من حزيران ؛ بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بحسب ما أعلنت الوزارة.



وكتبت الوزارة على صفحتها في "فيسبوك": "شاركونا احتفالات الأردن بمناسبة زفاف ولي العهد، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني... أنشطة مميزة من عروض فلكلورية وألعاب نارية وهدايا للأطفال، وفقرات غنائية مع نخبة من النجوم الأردنيين".



وستقام الأنشطة في جميع المحافظات في الأردن ابتداء من الساعة 5:00 عصرا يوم الأول من حزيران المقبل. وستنشر الوزارة مزيدا من التفاصيل على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



إطلاق منصة إلكترونية لإرسال التهاني إلى سمو ولي العهد



هذا وأطلقت مؤسسة ولي العهد ، منصة إلكترونية مخصصة لإرسال التهاني والتبريكات إلى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة آل سيف بمناسبة الزفاف.



تأجيل فعاليات أخرى

وفي إطار هذه التحضيرات عممت رئاسة الوزراء على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بتأجيل أية فعاليات احتفالية من المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 أيار إلى 1 حزيران .



وأشار التعميم إلى أن الهدف من هذا التأجيل تركيز جميع الجهود الرسمية على هذه المناسبة "العزيزة على قلوب الأردنيين جميعا" وإظهارها بالمظهر الذي يليق بها.



كما وقدمت دولة الامارات حفل غنائي يقدمه الفنان حسين الجسمي في الـثالث من حزيران بمناسبة زفاف ولي العهد بالمدرج الروماني مجاناً .

