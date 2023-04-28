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الجمعة، 28-04-2023 09:02 م

جرش: المراكز الشبابية تنفذ أنشطة متنوعة

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الوكيل الاخباري - نفذت مراكز شبابية تابعة لمديرية الشباب بمحافظة جرش عدداً من الأنشطة والفعاليات .

وأقام مركز شباب قفقفا ورشة عمل حول الغلو والعنف والتطرف بمشاركة 20 شاباً في قاعة المركز حاضر خلالها قتيبة الحراحشة حول التربية السليمة التي تقوم على الدين ونشر مبادئ الفضيلة والانتماء للوطن والأمة .

واختتم مركز شابات ساكب دورة الرسم على الحجارة بمشاركة 15شابة تم خلالها تعليم المشاركات أساسيات الرسم على الحجارة واستخدام ألوان الاكريليك للحصول على صورة فنية مستوحاة من الطبيعة.

كما نفذ مركز شباب وشابات الجزازة نشاطاً كشفياً في منطقة دبين اشتمل على مسير كشفي وأعمال تطوعية داخل أحراش دبين وصيحات كشفية وتم تعريف المشاركات على الحركة الكشفية والارشادية وصفات القائد الكشفي.

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