الأربعاء 31-05-2023
الوكيل الاخباري

الملك يستقبل ملك ماليزيا في بيت الأردن

الأمير عمر بن فيصل يقيم حمام العريس لولي العهد- صور

تعرف على ترتيب الأردن في تصنيف الجيش الأقوى عربيا

صندوق المعونة يحتفل بزفاف ولي العهد

صدور إرادة ملكية سامية

كلمة مرتقبة للملك في مأدبة عشاء حفل زفاف ولي العهد الليلة

وسائل إعلام عالمية تنقل فرح الأردنيين بزفاف ولي العهد

وفاة الشابة ناديا عفانة

العواملة يحذر من ارتفاع أسعار الشقق في الأردن

إرادة ملكية بنقل سفراء إلى المركز - أسماء

الأربعاء، 31-05-2023 03:07 م

تعرف على ترتيب الأردن في تصنيف الجيش الأقوى عربيا

0L5A3222


الوكيل الإخباري - نشر موقع "Global Firepower" المتخصص في الشؤون العسكرية التصنيف السنوي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2023.

اضافة اعلان

 

وفي التصنيف الجديد حول دراسة القوة العسكرية لـ 145 دولة لأفضل جيوش العالم في عام 2023، حلت الأردن في المرتبة 15 عربيا و81 عالميا.

 

ويعتمد موقع "Global Firepower" في التصنيف السنوي للقوى العسكرية عالميا وإقليميا على جملة من العوامل تشمل الوضع الراهن للقدرات العسكرية والمالية واللوجستية والجغرافية، ويأخذ في الاعتبار حجم البلدان وتقدمها التكنولوجي.


وعلى المستوى العالمي احتل الجيش الأمريكي صدارة الترتيب تلاه الجيش الروسي ثم الصيني.

 

أما على صعيد الدول العربية، فقد حلت مصر في المرتبة 14 عالميا والأولى عربيا، تليها السعودية في المرتبة 22 عالميا والثانية عربيا، ثم الجزائر في المرتبة 26 عالميا والثالثة عربيا.


واحتل العراق المرتبة 45 عالميا والرابعة عربيا، والإمارات الـ56 عالميا والـ5 عربيا، يليها المغرب في الـ61 عالميا والـ6 عربيا.


أما سوريا فكانت في المرتبة 64 عالميا والـ7 عربيا، وتونس الـ73 عالميا والـ8 عربيا، واليمن الـ74 عالميا والـ9 عربيا.


واحتل السودان المرتبة 75 عالميا والعاشرة عربيا، تليه سلطنة عمان في المرتبة 76 عالميا والـ11 عربيا، ثم الكويت الـ78 عالميا والـ12 عربيا.


وجاءت البحرين في المرتبة 79 عالميا والـ13 عربيا، وليبيا الـ80 عالميا والـ14 عربيا، وأخيرا لبنان في المرتبة 111 عالميا والـ16 عربيا.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
sh_0

52 إشاعة في أيار والاقتصادية تتصدرها بنسبة 40 %

64773de17bc4d

الملك يستقبل ملك ماليزيا في بيت الأردن

82bb242c-26f5-4b8a-8f7c-a46253a3ca72

الاقتصاد الرقمي تحتفل بزفاف ولي العهد

55555555555555555555555555555555

الأمير عمر بن فيصل يقيم حمام العريس لولي العهد- صور

647739060903a

ارتفاع الإيرادات المحلية خلال أول شهرين من العام 83 مليون دينار

1685532792594

مذكرة تفاهم بين الأردن والعراق لتطوير الأداء الوظيفي وتبادل الخبرات

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-05-02 at 3.08.48 PM

الوطني لحقوق الإنسان يبحث أوجه التعاون مع وفد دبلوماسي بحريني

0L5A0349

استطلاع: 69% من الأردنيين غير متفائلين بحكومة الخصاونة

90ad1594-انقطاع-المياه-تعبيرية-1-1536x1024

مياهنا تسيطر على تغيير طفيف بنوعية المياه في عين الباشا

file (5)

نقيب المحامين يكشف الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن

IMG-20230501-WA0214

وزيرة الاستثمار تزور مشروع العبدلي وتؤكد دعم الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات للمشروع

WhatsApp Image 2023-05-01 at 5.30.04 AM

الأردن والنرويج يبحثان التعاون في المجالات القانونية وتعزيز سيادة القانون