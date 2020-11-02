الإثنين 02-11-2020
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الإثنين، 02-11-2020 05:25 م

تعرف على قيمة مخالفة عدم ارتداء الكمامة في الأردن

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الوكيل الاخباري - تسلَّم عدد من الاشخاص اليوم الاثنين، ضبطًا موحدًا لمخالفات بسبب عدم ارتداء الكِمامة بهدف وقف انتشار فيروس كورونا وكسر سلسلة العدوى في المملكة.
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وجاء هذا الضبط الموحد عبر جهاز الأمن العام، وفقًا لأمر الدِّفاع رقم 20 لسنة 2020، والصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدِّفاع رقم 13 لسنة 1992، حيث جرى مخالفة أشخاص لم يقوموا بارتداء الكِمامة بصورة أصولية تغطي الفم والأنف معا، في منشآت اقتصادية وعامة.

وحسب نصوص أوامر الدفاع فإنَّ المخالفات جميعها سيجري تحويلها للمدعي العام في محاكم البداية المتخصصة، وستكون قيمتها حسبما ورد في أمر الدفاع 11 بالحد الأدنى 20 دينارًا على ألا تزيد على 50 دينارًا.

 




 

 


 

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