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الثلاثاء، 09-02-2021 09:16 ص

لإصابة معلمتهم بكورونا

تعليق دوام شعبة صفية في مدرسة بالمفرق

تعليق
تعبيرية


الوكيل الإخباري - علّق مدير مديرية التربية والتعليم في لواء قصبة المفرق أسامة الشديفات، الثلاثاء، دوام طلبة الصف الأول في مدرسة رحاب الأساسية للبنات، اعتبارا من الثلاثاء ولحين فحص جميع الطلبة، بعد ثبوت إصابة معلمة في المدرسة بفيروس كورونا المستجد. 

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وقال الشديفات، إنه "سيطبق البروتوكول الصحي على المعلمة واعتبارها في إجازة لحين شفائها، لافتا النظر إلى أنه وفي حال ثبت إصابة معلمة أو أحد طلبة المدارس سيتم تعليق دوام الشعبة فقط ولن يتم تعطيل المدرسة بشكل كامل".


وتابع "حتى صباح اليوم الثلاثاء، لم تسجل سوى حالة إصابة واحدة، في مدارس مديرية لواء قصبة المفرق، التي تضم 164 مدرسة حكومية".

 

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