بدء حملة التطعيم ضد كورونا في مخيم الأزرق نهاية الأسبوع الجاري

الوكيل الإخباري – خاص –

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قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محمد الحواري، إن 68 لاجئا من مخيم الزعتري تلقوا لقاح كورونا حتى اليوم.وأوضح الحواري لـ"الوكيل الإخباري" أنه جرى تطعيمهم في مدينة المفرق وليس داخل المخيم.وكشف الحواري أنه سيبدأ مع نهاية الأسبوع الجاري تطعيم اللاجئين في مخيم الأزرق داخل مدينة الزرقاء، كما تلقى بعض اللاجئين في محافظتي إربد والعاصمة اللقاح أيضا.وأكد الحواري أن عملية تطعيم اللاجئين تتم من خلال تسجيلهم على المنصة، تماما كالأردنيين.وأشاد الحواري بقرار الأردن شمول كل من يقطن على أرض المملكة بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا.