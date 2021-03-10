تعليق عمل مراكز التنمية الفكرية

الوكيل الإخباري - قررت وزارة التنمية الاجتماعية، تعليق دوام الطلبة في مراكز المنار للتنمية الفكرية النهارية في مختلف مناطق المملكة، اعتبارا من اليوم الاربعاء، وحتى تحسن الوضع الوبائي.



وقال أمين عام الوزارة، الدكتور برق الضمور، في بيان صحافي صدر عن الوزارة، وصل " الوكيل الإخباري" نسخة منه، إن القرار جاء بسبب الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمملكة، وللحفاظ على سلامة الطلبة، وضمن إجراءات العمل بتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأوضح أنه تم تكليف المعلمات بمتابعة الخطط التربوية والتعليمية مع الأهالي عن بعد، عبر التطبيقات الإلكترونية المتاحة.



وبين أن دوام الإداريين في مراكز المنار للتنمية الفكرية النهارية سيكون بالحد الأدنى، وبواقع يومين بالاسبوع وفق نظام التناوب.

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