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الخميس، 11-02-2021 12:17 م

نتيجة للوضع الوبائي

التعليم العالي لـ الوكيل : هذه السيناريوهات لدوام الجامعات

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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مهند الخطيب، أن مجلس التعليم العالي، سيعقد  اجتماعا اليوم الخميس، لتحديد آلية التعليم في الجامعات، في الفصل الدراسي الثاني.

وبين الخطيب ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الوزارة تبحث في "السيناريوهات المقترحة" على ضوء الوضع الوبائي الراهن ، نتيجة لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ، ما يعني دراسة الآلية بطريقة ممنهجة ومدروسة  ، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والكوادر العاملة في الجامعات .

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وكشف عن السيناريوهات التي يتم البحث فيها ، وتتضمن الاعتماد على التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد (المدمج) ، والخيار الثاني ، عودة الطلبة بشكل تدريجي إلى الجامعات ، وفق آلية وزارة التربية والتعليم مع طلبة المدارس ، عدا عن الاعتماد على التعليم عن بعد ، باستثناء الطلبة التي تتطلب تخصصاتهم التواجد في الجامعات ، كما كان الحال في دوام الفصل الدراسي الأول.

 

وبين الخطيب " أنه سيتم الإعلان عن ذلك اليوم ، والكشف عما يناسب المرحلة الحالية، نتيجة للوضع الوبائي الراهن  " .

 

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