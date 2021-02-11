التعليم العالي لـ الوكيل : هذه السيناريوهات لدوام الجامعات

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مهند الخطيب، أن مجلس التعليم العالي، سيعقد اجتماعا اليوم الخميس، لتحديد آلية التعليم في الجامعات، في الفصل الدراسي الثاني.



وبين الخطيب ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الوزارة تبحث في "السيناريوهات المقترحة" على ضوء الوضع الوبائي الراهن ، نتيجة لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ، ما يعني دراسة الآلية بطريقة ممنهجة ومدروسة ، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والكوادر العاملة في الجامعات .

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وكشف عن السيناريوهات التي يتم البحث فيها ، وتتضمن الاعتماد على التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد (المدمج) ، والخيار الثاني ، عودة الطلبة بشكل تدريجي إلى الجامعات ، وفق آلية وزارة التربية والتعليم مع طلبة المدارس ، عدا عن الاعتماد على التعليم عن بعد ، باستثناء الطلبة التي تتطلب تخصصاتهم التواجد في الجامعات ، كما كان الحال في دوام الفصل الدراسي الأول.

وبين الخطيب " أنه سيتم الإعلان عن ذلك اليوم ، والكشف عما يناسب المرحلة الحالية، نتيجة للوضع الوبائي الراهن " .

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