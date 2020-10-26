تعليق من السفارة الفرنسية بعمان على حادثة الاعتداء

الوكيل الإخباري - اصدرت السفارة الفرنسية بالاردن بيانا علقت فيه على حادثة الاعتداء العنصري على الطالبين الاردنيين في فرنسا.



وقالت السفارة في البيان الذي وصل "الوكيل الإخباري"نسخة منه : " تلقت السفارة الفرنسية في الأردن بحزن خبر الاعتداء الذي تعرض له شاب وفتاة أردنيين، مبتعثين من الحكومة الفرنسية، مساء الجمعة في مدينة آنجيه.

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وبادرت السفارة على الفور بالتواصل معهما للاطمئنان على حالتهما والوقوف إلى جانبهما في هذه المحنة."



واضافت السفارة : أنه تم تقديم شكوى وبوشر التحقيق فيها، كما تتابع السفارة الوضع مع السلطات الفرنسية المختصة.



