تعميم حكومي الى كافة محافظات المملكة اليوم السبت

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السبت، 05-08-2023 05:17 م

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الوكيل الاخباري -  شرعت وزارة الأشغال العامة والإسكان بوضع خطة طوارئ شاملة للتعامل مع الظروف والتطورات الجوية خلال فصل الشتاء المقبل.

وأصدر وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر ابو السمن اليوم تعميما إلى مدراء الأشغال في كافة محافظات ومناطق المملكة للعمل على رفع مستوى الجاهزية والفاعلية للكوادر الفنية والفرق الميدانية، والتأكد من جاهزية الآليات والمعدات استعدادا لفصل الشتاء.

وتضمن التعميم ضرورة بدء العمل على فتح وتنظيف عبارات المياه ومجاري السيول والأودية، ومراجعة نتائج خطة الطوارئ للعام الماضي وتحليلها لتحديد البؤر الساخنة ومعالجتها في وقت مبكر وضمن الإمكانات المتاحة.

كما طلب أبو السمن التنسيق مع كوادر وزارة الزراعة والأجهزة المعنية للبدء بتقليم الأشجار التي تؤثر على أعمدة الانارة والأغصان النامية على جوانب الطرق والجزر الوسطية، وتعزيز متطلبات السلامة العامة على مختلف الطرق.

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