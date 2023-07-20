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الخميس، 20-07-2023 11:50 ص

تعميم على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - عمم وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل على موظفي وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها عن بدء زيارات المتسوق الخفي على مراكز الخدمة في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتنسيق مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز.

ووفقاً للتعميم فان التقييم سيشمل الزيارات الميدانية، الاتصال الهاتفي، الموقع الالكتروني.

وأكد الوزير ماهر أبو السمن على جميع موظفي وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها ضرورة المتابعة الحثيثة وضمان التزام الموظفين بكافة المستويات الوظيفية بتقديم الخدمات للمواطنين وفق أعلى درجات المهنية والمسؤولية والكفاءة واحترام حقوق المواطنين حسب القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لها.

ودعا أبو السمن إلى ضرورة الالتزام وإظهار الصورة المشرفة لوزارة النقل وهيئاتها ومؤسساتها.

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