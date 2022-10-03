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الإثنين، 03-10-2022 05:47 م

تعميم من عويس يخص الطلبة المرشحين للقبول الجامعي

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الوكيل الاخباري - عمم اليوم الاثنين وزير التربية والتعليم و التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس على الأساتذة الكرام رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية مطالباً بمنح الطلبة المرشحين للقبول تنافسياً ضمن قوائم القبول الموحد للعام الجامعي 2022 / 2023 فرصة أخيرة لتسديد الرسوم الجامعية حتى نهاية دوام يوم الخميس القادم الموافق  6 / 10 / 2022 ، وهو الموعد المتوقع لإعلان وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة لقوائم الطلبة المرشحين للقبول  من مسيئي الاختيار والطلبة المتقدمين بطلبات إنتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى، وذلك تجنباً للإشكاليات المالية التي قد تنتج من قيام الطلبة بدفع الرسوم الجامعية في إحدى الجامعات ثم الإنتقال إلى جامعة أخرى.

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