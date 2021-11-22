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الإثنين، 22-11-2021 04:46 م

تعميم من وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عممت وزارة التربية والتعليم على كافة مديرياتها بضرورة الإلتزام بتعميم رئيس الوزراء للحفاظ على سلامة الطلبة والتقيد بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات وتطبيقها كما ورد في التعميم الحكومي.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عمم على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والهيئات والمؤسسات الرسمية والجامعات الرسمية والخاصة والبلديات وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة وجميع منشآت القطاع الخاص نظراً لارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأونة الأخيرة نتيجة للتهاون الملحوظ بأجراءات الوقاية والسلامة العامة وخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات وعدم أخذ المطاعيم.

وأكد الخصاونة في التعميم بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع جائحة كورونا .

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