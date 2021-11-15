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مؤسسة ولي العهد تعلن انطلاق الفوج 15 لمبادرة حقق

الإثنين، 15-11-2021 11:57 ص

مؤسسة ولي العهد تعلن انطلاق الفوج 15 لمبادرة حقق

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الوكيل الاخباري-أعلنت مؤسسة ولي العهد، اليوم الاثنين، عن انطلاق أعمال الفوج الخامس عشر لمبادرتها المندرجة تحت محور القيادة "حقق"، بانضمام أربعة آلاف طالب وطالبة جدد من مختلف محافظات المملكة.

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وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي،اليوم الاثنين، أن المبادرة استهدفت طلبة الصف الثامن من الذكور والإناث، في 182 مدرسة تتبع لـ 43 مديريّة، إضافة الى مديرية الثقافة العسكرية في جميع محافظات المملكة.


وقالت المؤسسة إن الانتساب للمبادرة بدأ بمرحلة إعلان أسماء المديريات والمدارس المشاركة من قبل وزارة التربية والتعليم، ثم تواصل المعلمون والمعلمات مع طلبة الصف الثامن لشرح قيم المبادرة وأهدافها، وتوزيع رابط طلب التحاق بالمبادرة للطلبة المهتمين والذي يشمل موافقة أولياء الأمور.


وبينت أنه وخلال مرحلة الاختيار، قامت الوزارة باختيار المشاركين الجدد والذين يحملون اسم "براعم حقق" من خلال اختبار معلومات عامة ومهارات فردية ومن ثم مقابلات تفاعليّة.


وبدأ البراعم ،بحسب البيان، بالانخراط في ورش تدريبية ودورات مكثفة وجاهياً وعبر الانترنت في مجالات الذكاء العاطفي، والقيادة والعمل التّطوعي، بالإضافة الى الزيارات الميدانية والأعمال التطوعية والمخيمات، بهدف التعلم وزيادة المعارف والمهارات والسلوكيات عند البراعم.


ويتم تنفيذ مبادرة "حقق" بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وتعمل على تعزيز روح الانتماء والولاء والملكية الفردية عند الشّباب، إضافة إلى تسليح شباب وشابات الوطن من الفئات العمرية 12 عاما فما فوق، بـالمهارات القيادية والحياتية وتعزيز منظومة القيم التربوية الموروثة ليكونوا مواطنين فاعلين منتمين لوطنهم.

 

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