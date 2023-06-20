الثلاثاء 20-06-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 20-06-2023 07:08 م

تعميم من وزير الصحة حول انتشار مرض الحصبة في الأردن - وثيقة

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عمم وزير الصحة فراس الهواري بشأن انتشار مرض الحصبة في المملكة، داعيا الإيعاز للكوادر الطبية بأخذ المطعوم ضد المرض.

وجاء في التعميم: "نظراً لوجود حالات حصبة في جميع انحاء المملكة وحرصاً منا على حماية الكوادر العاملة في الأقسام التالية:( الباطني ، الطوارئ ، النسائية ، الخداج ، الأطفال ( من الإصابة بمرض الحصبة) للاطلاع والايعاز للكوادر التابعة لأمركم بضرورة اخذ المطعوم الثلاثي (MMR) للحد من انتشار مرض الحصبة وذلك بالتنسيق مع ضابط ارتباط ضبط العدوى في المستشفى لديكم".

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