تعيين 325 طالب توظيف على كشف الحالات الإنسانية العام الماضي

الوكيل الإخباري - كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أنه تم تعيين 325 طالب توظيف على كشف الحالات الإنسانية خلال عام 2021 منها 106 لأشخاص من ذوي الإعاقة.

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وقال الناصر خلال مؤتمر صحفي لإطلاق الكشف التنافسي لعام 2022، اليوم الثلاثاء، إنه تم اعتماد 6579 طلب جديد عن الحالات الإنسانية منها 1672 لذوي الإعاقة بنسبة 32.6% من إجمالي الطلبات الجديدة للحالات الإنسانية.

وأضاف أنه تم اعتماد هذه الطلبات من قبل لجنة مشكلة بعضوية مندوبين عن وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وديوان الخدمة المدنية.



