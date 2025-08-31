الأمن يكشف مصير مرتكب سرقة محل تجاري في عمّان

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تمكن فريق التحقيق من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وأُلقي القبض عليه وضُبطت كذلك المركبة المستخدمة في السرقة وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب السرقة إضافة إلى سرقات أخرى بالاشتراك مع آخرين وجرى التعميم عنهم وما زال التحقيق جارياً.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يضبط شخصاً استعرض بسلاح أوتوماتيكي ومخالفات مرورية خطرة
-
مراكز شبابية تنفذ برامج لبناء جيل واعٍ ومؤهل لخدمة المجتمع
-
عبور قافلة مساعدات جديدة مكونة من 26 شاحنة إلى غزة
-
الحكومة تسمح باستغلال بئر مياه حكومية لمشروع استزراع سمكي في الديسة
-
بلدية الرصيفة تنظم معرض الكتاب المجاني
-
"شؤون المرأة": الشباب شريك رئيس في تمكين النساء
-
ورشة عمل حول خارطة طريق المدينة الذكية لعمان
-
ورشة توعوية في إربد حول برنامج "رعاية" لتأمين علاج السرطان