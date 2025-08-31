الإثنين 2025-09-01 12:31 ص
 

الأمن يكشف مصير مرتكب سرقة محل تجاري في عمّان

الأحد، 31-08-2025 10:57 م
الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة البحث الجنائي باشروا اليوم التحقيق بشكوى تقدم بها صاحب أحد المحال التجارية في لواء سحاب في العاصمة إثر تعرض محله التجاري للسرقة من قبل مجهول وأخذ مبالغ مالية وكمية من الدخان (ما ظهر في فيديو جرى تداوله اليوم).اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تمكن فريق التحقيق من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وأُلقي القبض عليه وضُبطت كذلك المركبة المستخدمة في السرقة وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب السرقة إضافة إلى سرقات أخرى بالاشتراك مع آخرين وجرى التعميم عنهم وما زال التحقيق جارياً.
 
 
