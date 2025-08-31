الحكومة تسمح باستغلال بئر مياه حكومية لمشروع استزراع سمكي في الديسة

09:20 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744309 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة المياه المتضمن السماح لجمعية الطويسة الخيرية باستغلال بئر أبو الضباع الخامس الحكومية، الواقعة في قرية أبو عامود منطقة الديسة؛ لإتمام مشروع منح الجمعية 150 دونماً لغايات الاستزراع السمكي وإنتاج بعض المحاصيل الموسمية. اضافة اعلان





وسيتم بموجب القرار تفويض البئر لجمعية الطويسة الخيرية وفقاً لأحكام المادَّة 14 من نظام مراقبة المياه الجوفية، وبإنتاجية 70 متراً مكعباً في الساعة لخدمة المجتمع المحلي، وإيجاد فرص عمل للشباب من أهل المنطقة.



ومن شأن القرار توفير مصدر مياه لغايات إنشاء مشروع للاستزراع السمكي، والاستفادة من المستخدمة في زراعة الأسماك في ريّ مشروعات زراعيَّة لتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة، وتعزيز العمل المجتمعي، وتمكين الجمعيات في منطقة الطويسة رم، حيث تمَّ تجهيز البئر وايصال التيار الكهربائي لها من خلال سلطة المياه.



