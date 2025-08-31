الحكومة تسمح باستغلال بئر مياه حكومية لمشروع استزراع سمكي في الديسة

وسيتم بموجب القرار تفويض البئر لجمعية الطويسة الخيرية وفقاً لأحكام المادَّة 14 من نظام مراقبة المياه الجوفية، وبإنتاجية 70 متراً مكعباً في الساعة لخدمة المجتمع المحلي، وإيجاد فرص عمل للشباب من أهل المنطقة.
ومن شأن القرار توفير مصدر مياه لغايات إنشاء مشروع للاستزراع السمكي، والاستفادة من المستخدمة في زراعة الأسماك في ريّ مشروعات زراعيَّة لتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة، وتعزيز العمل المجتمعي، وتمكين الجمعيات في منطقة الطويسة رم، حيث تمَّ تجهيز البئر وايصال التيار الكهربائي لها من خلال سلطة المياه.
