عبور قافلة مساعدات جديدة مكونة من 26 شاحنة إلى غزة

ويواصل الأردن بعمليات الإغاثة وإمداد أهالي قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية بسبب ظروف الحرب والحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع ومنعه من دخول المواد الغذائية والطبية اللازمة للقطاع .
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تسمح باستغلال بئر مياه حكومية لمشروع استزراع سمكي في الديسة
-
بلدية الرصيفة تنظم معرض الكتاب المجاني
-
"شؤون المرأة": الشباب شريك رئيس في تمكين النساء
-
ورشة عمل حول خارطة طريق المدينة الذكية لعمان
-
ورشة توعوية في إربد حول برنامج "رعاية" لتأمين علاج السرطان
-
تعيين أعضاء جدد في المجلس الوطني للأمن السيبراني - أسماء
-
ندوة في إربد احتفاء بالشاعر الزغول
-
عبد الرحيم الواكد أميناً عاماً لمجلس الأعيان