الأحد 2025-08-31 10:43 م
 

عبور قافلة مساعدات جديدة مكونة من 26 شاحنة إلى غزة

عبور قافلة مساعدات جديده مكونه من 26 شاحنة إلى غزة
عبور قافلة مساعدات جديده مكونه من 26 شاحنة إلى غزة
 
الأحد، 31-08-2025 10:24 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن عبور قافلة جديدة مكونة من 26 شاحنة إلى قطاع غزة محملة بالمواد الغذائية.اضافة اعلان


ويواصل الأردن بعمليات الإغاثة وإمداد أهالي قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية بسبب ظروف الحرب والحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع ومنعه من دخول المواد الغذائية والطبية اللازمة للقطاع .
 
 
