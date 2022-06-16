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الخميس، 16-06-2022 12:13 م

تغيير كامل لمفصل الكتف لمريض اربعيني في مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري

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الوكيل الإخباري- تمكن فريق طبي متخصص في جراحة الأطراف العلوية من تغيير كامل لمفصل الكتف لمريض اربعيني كان يعاني من عدم مقدرته على تحريك كتفه نتيجة كسر قديم وتكلس شديد وغير معالج في مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري. 

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 وقال مدير مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري العميد الطبيب سهل الحموري ان الخدمات الطبية الملكية حريصه على إجراء مثل هذه العمليات المتقدمة في المستشفيات الطرفية تسهيلاً على المواطنين من مراجعة مدينة الحسين الطبية، ونسعى دائما لتقديم خدمة طبية ونوعيه للمرضى من محافظتي عجلون و جرش. 


وبين المقدم الطبيب يوسف خير ان  الفريق الجراحي تمكن من تغيير مفصل الكتف بالكامل وهذا النوع من العمليات تستخدم فيه تقنية حديثه يتمكن المريض من ممارسة حياته الطبيعية بدون اي محدودية في حركة المفصل.


 




 

 


 

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