رئيس هيئة الأركان المشتركة يعود مصابي واجب مالي

الوكيل الإخباري - عاد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، مصابي قوة الانتشار السريع/ مالي في مدينة الحسين الطبية، وذلك بعد وصولهم إلى أرض الوطن، الجمعة الماضية.

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واطمأن اللواء الركن الحنيطي على الحالة العامة للمصابين، موجهاً بتقديم كافة أشكال الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة ومتمنياً الشفاء العاجل لهم.



واستمع الحنيطي إلى شرح من مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات حول تطورات الوضع الصحي للمصابين الثلاثة، مبيناً أن حالتهم العامة جيدة ومستقرة ويستدعي علاجهم عدة أيام في المستشفى نتيجة الحروق الخفيفة التي تعرضوا لها.



وكانت إحدى دوريات قوة الانتشار السريع مالي/2 وأثناء تنفيذ الواجب ضمن قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تشارك بها الأردن، قد تعرضت لهجوم مسلح استهدف طاقم الدورية، وأدى إلى استشهاد الرقيب علي جمعة شحادة الجوابرة، وإصابة الرقيب صهيب صلاح قفطان الزعبي، والرقيب أحمد حابس خليف القبلان، والرقيب محمد كريم محمد الدرايسة.

