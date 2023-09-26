تغيير مفاجئ على التعديل الوزاري

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت مصادر عليمة ان المشاورات التي اجريت خلال الساعات الأخيرة تمكنت من تبديل قرار رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتوزير نائبين بالتعديل الحكومي اليوم .



وقدم وزراء حكومة الدكتور بشر الخصاونة استقالاتهم خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح امس الاثنين في الرئاسة، تمهيدا لاجراء تعديل وزاري جديد.



وبحسب المصادر انه بعد تراجع الخصاونة عن توزير نواب في حكومته فلن يشهد التعديل الوزاري اية مفاجآت جديدة .



واكد المصدر ان الوزراء الجدد في حكومة بشر الخصاونة سيؤدون اليمين القانونية امام جلالة الملك اليوم الثلاثاء .



ووفق مصدر مطلع فإن الخصاونة سيدخل 4 او 5 وزراء في تشكيلة الحكومة ، فيما سيغادرها وزيران .



المصدر اكد أن التعديل سيكون محدوداً على مستوى تغيير الوزراء ويحمل في أغلبه رؤية الفصل بين الوزارات .

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