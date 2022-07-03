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الأحد، 03-07-2022 08:06 ص

تفاصيل أسعار الخضار محلياً الأحد

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد3846.931 طن، توزعت على 2534.537 طن خضار،1112.720 طن فواكه، و 199.673 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1650.847طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 25 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 8 إلى 16 قرش، خيار من 20 إلى 35 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الأحد:



 




 

 


 

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