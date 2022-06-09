الخميس 09-06-2022
الوكيل الاخباري
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الخميس، 09-06-2022 08:14 ص

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم الخميس

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 3862.401 طن، توزعت على 2827.440 طن خضار،870.354 طن فواكه، و 164.608 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1645.949 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 25 قرش، بطاطا من 25 إلى 40 قرش، بندورة من 10 إلى 30 قرش، خيار من 15 إلى 25 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس:

 



 




 

 


 

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