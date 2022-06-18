انخفاض أسعار الخيار والبندورة محلياً اليوم

السبت 18-06-2022
الوكيل الاخباري
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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 5066.232 طن، توزعت على 3156.538 طن خضار،1754.440 طن فواكه، و 122.254 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 2973.302 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 25 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 10 إلى 15 قرش، خيار من 15 إلى 25 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:



 




 

 


 

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