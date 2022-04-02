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تفاصيل أسعار الخضار و الفواكه اليوم السبت

السبت، 02-04-2022 07:28 ص

تفاصيل أسعار الخضار و الفواكه اليوم السبت

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4910.049 طن، توزعت على 2868.514 طن خضار،1802.449 طن فواكه، و 239.086 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 558.897 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 40 إلى 80 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 30 قرش، بطاطا من 40 إلى 65 قرش، بندورة من 40 إلى 60 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت :



 




 

 


 

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