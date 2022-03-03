الخميس 03-03-2022
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الخميس، 03-03-2022 07:48 ص

تفاصيل أسعار الخضار اليوم الخميس

خضار 5


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 3078.660 طن، توزعت على 1745.673 طن خضار، 1085.232 طن فواكه، و 247.756 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 210.188 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 25 إلى 45 قرش، بندورة من 15 إلى 35 قرش، خيار من 20 إلى 45 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس :




 




 

 


 

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