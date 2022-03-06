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الأحد، 06-03-2022 07:39 ص

انخفاض سعر البندورة والبطاطا اليوم في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد 3117.113 طن، توزعت على 1913.598 طن خضار، 921.234 طن فواكه، و 282.281 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 288.275 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 35 قرش، بندورة من 20 إلى 40 قرش، خيار من 15 إلى 45 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الأحد:




 




 

 


 

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