تفاصيل اتفاق فك إضراب التكاسي والحافلات - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشر التلفزيون الأردني، مساء اليوم الأحد، فيديو يوضح تفاصيل اتفاق الحكومة لإنهاء إضراب التكاسي والحافلات.



وأعلنت هيئة تنظيم قطاع النقل البري عن توصلها لاتفاق مع النقابة العامة لأصحاب الباصات الأردنية والنقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية والتكسي على استمرار وزيادة تقديم الدعم النقدي لكافة أنماط نقل الركاب في المملكة ضمن اختصاص الهيئة.



وجاء هذا الاتفاق بعد لقاء عقد اليوم الأحد، في وزارة النقل مع النقابتين وممثلين عن القطاع تم خلاله التداول في زيادة الدعم النقدي لقطاع نقل الركاب مقابل عدم رفع أجور النقل على المواطنين.



وتقرر وقف كافة أشكال الإضراب والتوقف عن العمل في هذا القطاع، اعتباراً من يوم غد الاثنين، مقابل زيادة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر يتم مراجعتها وتجديدها دوريا.

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