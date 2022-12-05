أصحاب الشاحنات: إضرابنا ما زال مستمرا.. ووعود حكومية لتنفيذ المطالب

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود أن إضراب أصحاب الشاحنات عن العمل ما زال قائما حتى الآن. اضافة اعلان





وقال الداوود لـ"الوكيل الإخباري"، إنه سيتم خلال الساعات القادمة عقد اجتماع مع وزارة النقل وممثلي الحكومة، لافتا إلى أن النقابة ستطالب بتنفيذ مطالب أصحاب الشاحنات المتضررين لتعليق الإضراب.



وأشار إلى أن النقابة تلقت وعودا من قبل وزارة النقل بدراسة مطالب أصحاب الشاحنات على أن يتم اتخاذ قرارات بشأنها في وقت لاحق، موضحا أن ذلك سيتضح بعد الاجتماع اليوم الاثنين.



وبيّن الداوود أن مطالب أصحاب الشاحنات تتمثل برفع أسعار أجور النقل، إضافة إلى ربط ارتفاع أجور النقل بأسعار المحروقات، إلى جانب وضع عقوبات رادعة على شركات التخليص والوسطاء "السماسرة" للالتزام بالحد الأدنى لأجور النقل، ورفع الأجور حسب وثيقة النقل وإنشاء مكتب صرف للعاملين على الحاويات، ورفع أجور نقل البضاعة للعاملين على النقل من البواخر.



وكان بدأ أصحاب شاحنات متضررين من ارتفاع أسعار المحروقات والكلف التشغيلية، أمس الأحد، إضرابا عن العمل على الطريق الصحراوي.

