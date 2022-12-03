حقيقة رفع سعر اسطوانة الغاز من 3 - 5 دنانير بالاردن !

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تزعم ان الحكومة قررت رفع سعر اسطوانة الغاز بقيمة 3 - 5 دنانير .



وورد موقع الوكيل الاخباري العديد من الاستفسارات حول صحة هذه المعلومة.



ووفق رصد موقع الوكيل الاخباري قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية يوم الاربعاء الماضي الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.



وذلك بعد اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 كانون اول المقبل) ، وهو الامر الذي يؤكد ان ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل حول رفع سعر اسطوانة الغاز مجرد شائعات ، ولا صحة له .

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