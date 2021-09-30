الخميس 30-09-2021
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الخميس، 30-09-2021 11:56 ص

تفاصيل جديدة بشأن العثور على غريق سد الملك طلال - صور (تحديث)

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني أنه تم العثور على غريق في سد الملك طلال قبل قليل .

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ومن جهته قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي ، أنَّ الفرق المتخصصة في مديرية الأمن العام من دفاع مدني وشرطة في محافظتي جرش والبلقاء وغرب اربد  تعاملت مع بلاغ يفيد بوجود شخص تعرض للغرق داخل مياه سد الملك طلال.

 

ولفت أنه عند تلقي البلاغ تحركت فرق الغطس والشرطة للموقع، وبعد عمليات بحث وتفتيش استمرت من صباح يوم الثلاثاء الماضي وحتى ظهر اليوم الخميس ، وذلك نظراً للطبيعة الجغرافية الصعبة وارتفاع نسبة الطمي والشجيرات المتشابكه ومحدودية الرؤية في الأسفل شكلت عائقا أمام عمليات البحث والتفتيش في قاع السد ، لكن حرفية الكوادر المشاركة في البحث والتي مكَّنت غطاسو الدفاع المدني من العثور على جثته  وإخراجها من المياه ومن ثم إخلائها إلى المستشفى .


وبين الناطق الإعلامي في بيان وصل "الوكيل الإخباري" انه شارك في عمليات البحث والتفتيش عدد كبير  من مرتبات الدفاع المدني من فرق غطس وإنقاذ وإسعاف واليات الدفاع المدني المتخصصة كالزوارق المائية.

 






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