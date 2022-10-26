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الأربعاء، 26-10-2022 06:47 م

تفاصيل حول التعديل الوزاري وأبرز الوزراء المغادرين - اسماء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وضع الوزراء استقالاتهم بتصرُّف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت مساء اليوم الأربعاء؛ تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على الحكومة.

 والتعديل الخامس على حكومة الخصاونة من المتوقع ان يشمل  7 – 10 حقائب وزارية ، وسط انباء عن أسماء من مجلس الأعيان ستكون مرشحة للدخول إلى الحكومة.

ويضم التعديل مناقلات بين وزراء، إضافة إلى إدخال وزراء جدد للحكومة ، ومغادرة عدد من الوزراء الحاليين.

 ووفق مصادر مطلعة ان التعديل سيشمل حقائب وزارية لن يكون من بينها أي حقيبة سيادية .

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وبحسب المصادر أن غدا الخميس سيتم التعديل على الحكومة، وسيؤدي الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك .

فيما من المتوقع أن يشمل التعديل حقائب التنمية السياسية والثقافة والمياه والعمل والأشغال والاستثمار ، وفق المصادر . 

 

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