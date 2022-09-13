تفاصيل مؤثرة لوفاة الشاب بشار في إربد

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

خيم الحزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب بشار عبيدات (17) عاما في محافظة إربد. اضافة اعلان





ووفق مقربون لـ "الوكيل الاخباري" إن الشاب توفي بعد صراع مع مرض سرطان الغدد اللمفاوية، والذي كان قد أفقده بريق حياته.



وتلقى بشار جرعات الكيماوي لمدة عام بعد اكتشاف أهله المرض على أمل شفاءه من المرض القاسي.



ورقد على سرير الشفاء بقسم العناية الحثيثة في مستشفى الملكة علياء العسكري لمدة يومين الا أن فارق الحياة.





وأضافوا أن طيلة فترة مرضه كان دائما يخاف الموت لأنه على يقين بأنه سيسرق عمره وفرحة امه بإبنها البكر.



وفي صحوة الموت ودع بشار أهله ملوحا بيديه وكأنه يعلم أنه اللقاء الأخير.



وبينوا أنه كان يستعد لامتحان الثانوية العامة والذي كان يطمح لتحقيق جزء من أحلامه بالدراسة الجامعية.



وتداول رواد مواقع التواصل صور الشاب الذي توفاه الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة ودعوا الله ان يُلبسه ثوب الرحمة والغفران وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .