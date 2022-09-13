الثلاثاء 13-09-2022
الوكيل الاخباري

الضمان : لا توجه لتمديد برنامج استدامة مستقبلا

التربية تدعو مئات المرشحين لحضور الامتحان التنافسي - أسماء

شركة مياهنا تنذر مئات المواطنين - أسماء

وزير التخطيط: مشروع قانون البيئة الاستثمارية متوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي

منح دولية لاستبدال وتأهيل شبكات مياه في جرش

والد طفلة عمرها 10 أيام ترقد على سرير الشفاء يناشد أهل الخير

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى باريس

أردنيان يحصلان على المرتبة الثانية والثالثة في بطولة عالمية للاختراع والبحث العلمي

الحكومة تقرر توحيد العمل بالتوقيت الصيفي طيلة العام

الدولار يتراجع وسط ترقب بيانات التضخم

الثلاثاء، 13-09-2022 11:59 ص

تفاصيل مؤثرة لوفاة الشاب بشار في إربد

81c0183d-14f6-4b1e-ba9c-7a2756f1f66c


الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

 

خيم الحزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب بشار عبيدات (17) عاما في محافظة إربد.اضافة اعلان


ووفق مقربون لـ "الوكيل الاخباري" إن الشاب توفي بعد صراع مع مرض سرطان الغدد اللمفاوية، والذي كان قد أفقده بريق حياته.

وتلقى بشار جرعات الكيماوي لمدة عام بعد اكتشاف أهله المرض على أمل شفاءه من المرض القاسي.

ورقد على سرير الشفاء بقسم العناية الحثيثة في مستشفى الملكة علياء العسكري لمدة يومين الا أن فارق الحياة.


وأضافوا أن طيلة فترة مرضه كان دائما يخاف الموت لأنه على يقين بأنه سيسرق عمره وفرحة امه بإبنها البكر.

وفي صحوة الموت ودع بشار أهله ملوحا بيديه وكأنه يعلم أنه اللقاء الأخير.

وبينوا أنه كان يستعد لامتحان الثانوية العامة والذي كان يطمح لتحقيق جزء من أحلامه بالدراسة الجامعية.

وتداول رواد مواقع التواصل صور الشاب الذي توفاه الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة ودعوا الله ان يُلبسه ثوب الرحمة والغفران وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202211901210648462

التربية تدعو مئات المرشحين لحضور الامتحان التنافسي - أسماء

cms-image-000018602

الهاشمية تدعو مرشحين لإجراء المقابلة الشخصية - أسماء

305517_18_1661776670

شركة مياهنا تنذر مئات المواطنين - أسماء

8202224125924534952324

وزير التخطيط: مشروع قانون البيئة الاستثمارية متوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي

new_206493_7580_soc

منح دولية لاستبدال وتأهيل شبكات مياه في جرش

الملك 1

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى باريس

أخبار متعلقة
ffff

الامن العام : إصابة أطباء وممرضين اثر اعتداء على كادر مستشفى في اربد