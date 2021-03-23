الثلاثاء 23-03-2021
الوكيل الاخباري
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الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة في عدد من مديرياتها

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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القبض على موظف طلب رشوة من مستثمر

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إصابات كورونا تتجاوز 123 مليوناً حول العالم

عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح يقترب من ربع مليون

وزارة الصحة تكشف عن اجراءات جديدة لمواجهة كورونا

تحذير هام وعاجل من مديرية الامن العام

الثلاثاء، 23-03-2021 05:08 م

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (9003) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (553,727) حالة.
• سُجّلت (92) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6077) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (19.7%)، مقارنة مع (20.18%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (45,699) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,569,435) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (6649) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (447,888) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (99,762) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (518) حالة، فيما غادرت (367) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3334) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 50%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 70%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 34%

إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 71%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 79%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 47%

إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 34%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 28%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 19%

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
(3898) في محافظة العاصمة عمّان.
(1312) في محافظة الزرقاء.
(1014) في محافظة إربد، منها (43) في الرمثا.
(645) في محافظة البلقاء.
(446) في محافظة الكرك.
(333) في محافظة المفرق.
(313) في محافظة مأدبا.
(242) في محافظة عجلون.
(233) في محافظة جرش. 
(209) في محافظة العقبة.
(191) في محافظة الطفيلة.
(167) في محافظة معان، منها (32) في البترا.

 




 

 


 

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