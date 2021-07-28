تفعيل رحلات مباشرة بين إثيوبيا والأردن بعد تأجيلها لعامين بسبب كورونا

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أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، تفعيل مسارها الجديد بين العاصمة أديس أبابا والعاصمة الأردنية عمّان اعتبارا من نهاية آب/أغسطس المقبل، بعد عامين من التأجيل بسبب جائحة كورونا.والمسار الجديد المباشر إلى عمان أعلن عنه في الأصل في شهر تموز/يوليو 2019، ثم تم تأجيله بشكل خاص بسبب جائحة كورونا.وبينت الخطوط الجوية الأثيوبية أن مسار رحلات الشركة ستكون من أديس أبابا إلى مطار الملكة علياء الدولي وبالعكس ابتداء من 30 أغسطس/آب 2021، بواقع 3 رحلات أسبوعيًا.قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الأثيوبية، خلال الإعلان السابق عن الرحلات الجوية إلى عمان: "يسعدنا أن نعلن أننا انتهينا من الاستعدادات لافتتاح الرحلات إلى عمان في منتصف شهر تموز/ يوليو، كحضارة عريقة تقدم مزيجا ساحرا من الحداثة والتقاليد، الأردن وجهة مثيرة للإعجاب للسياح".وأكد أن إدراج عمان في شبكة الخطوط الجوية الإثيوبية "سيزيد من عدد المدن التي تخدمها في الشرق الأوسط".