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الخميس، 07-10-2021 02:28 م

تفويض الأمانة بالتفتيش على مخالفات التدخين

تدخين


الوكيل الإخباري - وقعت أمانة عمان ووزارة الصحة، اليوم الخميس ، بحضور سمو الأميرة دينا مرعد، اتفاقية تفويض مهام التفتيش على مخالفات التدخين، والتي تم صياغتها ما بين الجانبين بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

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وقالت سمو الأميرة دينا مرعد أن توقيع الاتفاقية هو صيانة للقانون لمواجهة الانتشار الكبير والواسع لآفة التدخين خصوصا بين الشباب ، وان إحصائية اخر 12 شهر أظهرت أن ما نسبته 50 بالمئة من المدخنين عندهم إرادة ورغبة للتوقف عن هذه الافة وهم بحاجة الى الدعم والمساعدة.


واكدت سموها ان ثلث حالات مرض السرطان أسبابه التدخين ، وان جائحة كورونا أظهرت بأن التدخين لمصابي كورونا كان السبب الرئيسي وراء دخولهم العناية الحثيثة ، لافتة سموها إلى اهمية تظافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية وغيرها لتعزيز تطبيق القانون والتغلب على هذا الوباء”. 


من جانبه أعلن رئيس لجنة امانة عمان الدكتور يوسف الشواربة على هامش توقيع الاتفاقية عن إفتتاح عيادة الإقلاع عن التدخين في الأمانة من خلال كوادرها الطبية ، كما أعلن عن الانتهاء من إعداد دليل التفتيش الموحد الذي سيتم تدريب كوادر الامانة عليه في الفترة القادمة بالشراكة مع منظمة بلومبيرغ من خلال مبادرة نحو مدن صحية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.


واضاف ان توقيع الاتفاقية يتيح لفريق الأمانة الذي سيخضع للتدريب القيام بمهام التفتيش على مخالفات التدخين ، وتعكس توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وارادة الدولة الاردنية بالعمل معا وتعزيز الشراكة ما بين مؤسسات الدولة والوزارات والقطاع الخاص بما يحقق الصالح العام وصحة المواطن الاردني.

 


 




 

 


 

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