الهياجنة: موجة كورونا جديدة في الشتاء

الوكيل الاخباري - أكد الأستاذ في جامعة سانت لويس الأمريكية ومسؤول ملف كورونا السابق في وزارة الصحة، الدكتور وائل الهياجنة، أن الوباء لم ينته.



وأوضح في تصريحات صحفية أن هناك موجة كورونا جديدة قادمة في فصل الشتاء، ويبدو أن الوباء سيتحول إلى موسمي.



وتوقع زيادة في عدد الحالات المسجلة بعد عودة المدارس وفك القيود على المجتمع، لكنها لن ترقى إلى مستوى الموجة الشديدة.

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