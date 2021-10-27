الأربعاء 27-10-2021
الوكيل الاخباري

تكثيف حملات الرقابة الصحية في الرصيفة

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الأربعاء، 27-10-2021 10:49 م

تكثيف حملات الرقابة الصحية في الرصيفة

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الوكيل الاخباري - كثفت كوادر الدائرة الصحية في بلدية الرصيفة اليوم الاربعاء حملات الرقابة على اسواق المدينة لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية ومنع المخالفات.
 
وقال مدير دائرة الصحة والبيئة مدحت الحلبي إن فرق التفتيش تنفذ جولات رقابية صباحية ومسائية تشمل التفتيش على المحال التجارية التي تتعامل بالمواد الغذائية كالمولات والمخابز ومحال بيع القهوة ، للتأكد من التزامها بشروط النظافة ووجود الشهادات الصحية للعاملين فيها وسلامة الاغذية التي تقدمها للمواطنين ومطابقتها لتاريخ انتهاء الصلاحية اضافة لتوفر الاسعار عليها.

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