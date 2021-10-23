مركز شابات الرصيفة يطلق مبادرة لتزيين الشوارع

الوكيل الاخباري - أطلق مركز شابات الرصيفة، اليوم السبت، مبادرة في مجمع الرصيفة الرياضي بمحافظة الزرقاء (لنزين شوارعنا) ضمن فعاليات برنامج مهاراتي.



وقالت مديرة المركز غفران إستيتية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن هذه المبادرة التي تنفذ بالتعاون بين وزارة الشباب ومنظمة اليونيسيف وهيئة أجيال السلام، تهدف إلى إعادة تدوير بعض المواد غير المستخدمة كإطارات السيارات لزراعتها بالأشتال الحرجية ونباتات الزينة، ما يسهم في ايجاد مساحات خضراء وآمنة لأبناء المجتمع المحلي، بالإضافة إلى رسم لوحات جدارية.

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