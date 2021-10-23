السبت 23-10-2021
الوكيل الاخباري

العراق: نجحنا في تحقيق تقارب بين السعودية وإيران

التحالف العربي يستهدف موقعا لتجميع الزوارق المفخخة في اليمن

عقلنة نقاش الإصلاح الإداري

وزير التربية : التعليم الوجاهي مستمر

مركز شابات الرصيفة يطلق مبادرة لتزيين الشوارع

تفاصيل جديدة حول وفاة 3 اشخاص بحريق مطعم في عمان

أردوغان: عاجلا أم آجلا سنحقق هدفنا في جعل تركيا ضمن أكبر 10 اقتصادات بالعالم

الحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشبان الثلاثة

مصدر حكومي لـ الوكيل : لا إلزام لطلبة المدارس بمطعوم كورونا

رجل يحرق زوجته بالزيت في إربد

السبت، 23-10-2021 03:04 م

مركز شابات الرصيفة يطلق مبادرة لتزيين الشوارع

10202120233426658164260


الوكيل الاخباري - أطلق مركز شابات الرصيفة، اليوم السبت، مبادرة في مجمع الرصيفة الرياضي بمحافظة الزرقاء (لنزين شوارعنا) ضمن فعاليات برنامج مهاراتي.

وقالت مديرة المركز غفران إستيتية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن هذه المبادرة التي تنفذ بالتعاون بين وزارة الشباب ومنظمة اليونيسيف وهيئة أجيال السلام، تهدف إلى إعادة تدوير بعض المواد غير المستخدمة كإطارات السيارات لزراعتها بالأشتال الحرجية ونباتات الزينة، ما يسهم في ايجاد مساحات خضراء وآمنة لأبناء المجتمع المحلي، بالإضافة إلى رسم لوحات جدارية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
إربد

ورشة عن تغيرات سن المراهقة بإربد

وزارة التربية والتعليم

وزير التربية : التعليم الوجاهي مستمر

طالب

لجنة الأوبئة: لم نناقش أو نوصِ بإجبار طلبة المدارس لأخذ لقاح كورونا

main_image5db5357d1ce65

فرص عمل شاغرة في الجمعية الملكية للتوعية الصحية-رابط

الشبان

الحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشبان الثلاثة

مدرسة

مصدر حكومي لـ الوكيل : لا إلزام لطلبة المدارس بمطعوم كورونا

أخبار متعلقة
f

أمسية قصصية بمنتدى الرصيفة للثقافة والفنون

w

اطلاق مبادرة بالعلم نحميهم في الهاشمية

دار-رئاسة-الوزراء-في-عمان-أرشيفية

اتفاقية لإنشاء حديقة بيئية في تلال الفوسفات بالزرقاء

1020211010111590738717

الزرقاء : أمسية شعرية وأدبية في نادي اسرة القلم الثقافي

إغلاق

إغلاق 7 محطات تحلية مياه شرب في الزرقاء منذ بداية الشهر الحالي

102021602119444536806

أمسية شعرية بمنتدى الرصيفة