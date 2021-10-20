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الأربعاء، 20-10-2021 06:51 م

اطلاق نار على طبيب في احد المراكز الصحية

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد القائم باعمال نقيب الاطباء الدكتور محمد رسول الطراونة تعرض احد الاطباء العاملين في احد المراكز الصحية الى اطلاق نار متعمد.

وبين أن النقابة تتابع هذه القضية باهتمام بالغ وتطالب الجهات الرسمية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بوقف الاعتداءات على الأطباء وتحسين سبل حمايتهم .

وأكد الطراونة أن هذا الاعتداء يرتقي إلى جناية الشروع بالقتل، وأنّ الاعتداء على الأطباء ظاهرة غريبة على مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا وتشكل خرقا واضحا للقانون وخطرا يهدد حياة الأطباء.

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